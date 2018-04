RMC SPORT - Serena: "La Sampdoria deve vincere per l'Europa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Michele Serena, ex giocatore della Sampdoria, ha parlato a RMC Sport Live Show durante il derby di Genova: “Uno stadio fantastico e quello di Genova è il derby più bello che ho avuto la fortuna di giocare. Un ricordo? La coreografia che ho visto stasera mi ha emozionato e questi sentimenti sono esattamente quelli che sentivo io quando giocavo. A Genova tutti vivono per questa partita”.

Per la Sampdoria è obbligatorio vincere per l’Europa?

“Sì sarebbe importante ma il campionato della Samp è comunque molto buono in questo momento. La Fiorentina ha fatto una grande vittoria a Roma. La Samp deve cercare di vincere per non perdere punti dalle altre”.

Giampaolo e Ballardini sono due ottimi allenatori. Che ne pensi?

“Ballardini o allena il Genoa o allena il Palermo. E’ tornato spesso in queste piazze e a Genova sta facendo davvero molto bene. Adesso forse è un po’ in calo ma si è già tirato fuori dalla zona calda. La Sampdoria sta facendo un bel campionato ed è una squadra che gioca a calcio perché Giampaolo ama il bel gioco”.

Derby al di sotto delle aspettative?

“E’ molto combattuto ma difficilmente escono partite spettacolari in questi casi. Non ci sono state neanche tante occasioni da gol. Non è una partita facile per la Samp perché Pandev e Lapadula stanno tagliando fuori Torreira, il fulcro del gioco della squadra di Giampaolo”.

Secondo te sarà fondamentale Napoli-Juve per lo scudetto oppure il Napoli può riuscire prima ad accorciare le distanze?

“Difficile che la squadra di Sarri possa prendere punti alla Juve. Oggi non è stata una bella Juve ma hanno vinto 4-2 a Benevento. Lo scontro diretto è l’unica possibilità che ha il Napoli di togliere punti alla Juventus”.