RMC SPORT - Serena su Cancelo: "Vale la cifra che la Juve ha investito"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Intervenuto ieri sera ai microfoni di RMC Sport l'ex terzino Michele Serena ha parlato di Joao Cancelo grande protagonista della prima parte del campionato con la maglia della Juve: "Ha grandi qualità e grande tecnica. Sta migliorando anche la fase difensiva anche perché viene da un calcio diverso in cui quella fase conta meno. I soldi che ha speso la Juve per lui sono tanti, ma secondo me vale quella cifra. Credo che l'Inter avrebbe voluto tenerlo se avesse avuto i soldi".