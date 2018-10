RMC SPORT - Sergio: "Ancelotti ha dato un input diverso da Sarri"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il doppio ex di Udinese e Napoli Raffaele Sergio - in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport - si è soffermato su quanto sta accadendo alla Dacia Arena:

Esce Verdi, entra Ruiz e segna l'1-0. Si vede che Ancelotti punta su tutti gli elementi della rosa...

"Ancelotti ha dato un input diverso da Sarri, che si è concentrato solo du 13 elementi. Sono d'accordo con questa nuova gestione, quando sei impegnato su tre fronti spendi tante energie e hai bisogno di tutta la rosa. La bravura di Ancelotti è quella di far rendere al meglio i giocatori che ha a disposizione, mettendoli in campo nella posizione migliore".

Dopo un periodo d'oro l'Udinese di Pozzo sta vivendo una leggera flessione...

"Avendo tre squadre in Europa non è semplice, non è facile gestirle tutte per una singola proprietà. Li ho conosciuti i Pozzo, so che sono tifosi dell'Udinese e credo che abbiano riaperto un ciclo quest'anno. Hanno quindi bisogno del tempo necessario. Il tecnico Velazquez? Lo conoscono benissimo, vivono in Spagna da tanti anni: sotto quest'aspetto sbagliano pochissimo. Programmano con grande intelligenza".