© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raffaele Sergio, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport:

Icardi, come possiamo definire questa situazione?

"Credo che sia una situazione paradossale e gestita malissimo dalla famiglia Icardi. C'erano forme e modi diversi per gestire la vicenda. Non mi è piaciuto per niente questo modo di fare. Fossi in Icardi non mi farei rappresentare dalla moglie, non perché non è brava ma perché mettere la famiglia in mezzo non è positivo".