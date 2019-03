RMC SPORT - Sergio: "Lazio più compatta senza Immobile. Serve continuità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Sergio, ex difensore anche della Lazio, a RMC Sport Live Show ha commentato il primo tempo del derby tra Lazio e Roma: "Lazio molto cinica e ben messa in campo da Inzaghi. E' una squadra quadrata e molto compatta. Sicuramente senza Immobile ha perso profondità ma con Caicedo ha acquisito più compattezza. Primo tempo davvero molto positivo. Tenere a debita distanza la Roma sarebbe un risultato molto positivo. Spero che la Lazio possa fare un gran secondo tempo per portare a casa la vittoria. Io ricordo che il derby è sempre una partita molto sentita e nelle ultime due settimane precedenti alla partita si parla solo del derby, Io ho fatto anche quello di Torino ma il derby di Roma è davvero molto sentito".

Se la Lazio avesse avuto il miglior Milinkovic-Savic e il miglior Luis Alberto oggi avrebbe una classifica diversa?

"Sì sono d'accordo hanno reso meno rispetto alle loro potenzialità. Se loro cominciano a macinare la Lazio può scalare posizioni in classifica".

Corsa Champions, con questo risultato si potrebbe riaprire tutto. Chi sarebbero le sue favorite?

"Sono tutte squadre di grande spessore Inter, Roma, Milan e Lazio. Stasera i biancocelesti devono portare a casa questa partita poi la Lazio dovrà cercare di cambiare tendenza e trovare più continuità perché così si potrebbe davvero centrare il posto in Champions League".

Icardi, come possiamo definire questa situazione?

"Credo che sia una situazione paradossale e gestita malissimo dalla famiglia Icardi. C'erano forme e modi diversi per gestire la vicenda. Non mi è piaciuto per niente questo modo di fare. Fossi in Icardi non mi farei rappresentare dalla moglie, non perché non è brava ma perché mettere la famiglia in mezzo non è positivo".