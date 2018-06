RMC SPORT - Serra: "Cancelo-Juve? Allegri sa come migliorare i giovani"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Katia Serra, ex calciatrice, ha parlato ai microfoni di RMC Sport di coloro che potranno essere gli uomini mercato, partendo da Nainggolan: "Credo che sia un giocatore nel pieno delle sue qualità calcistiche. Punta molto al profilo atletico ma deve essere sempre al top per esprimersi bene. Può portare capacità di inserimento in area di rigore, qualità nella pressione e nel recupero di palloni e il tiro dalla distanza, caratteristiche che servivano all'Inter. Spalletti gli ha fatto fare il trequartista atipico, ma può ricoprire più ruoli. Cancelo? Può migliorare, la Juve lo voleva già dopo l'Europeo Under-21. All'inizio ha fatto fatica ad adattarsi, deve crescere in fase difensiva ma ha dinamismo. Allegri ha già dimostrato la sua abilità nel far crescere giocatori dal grande potenziale. Golovin? Aspetterei a esprimere valutazioni, ha qualità interessanti ma vorrei vederlo in contesti più difficili".