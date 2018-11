RMC SPORT - Sibilia: "Riforma della giustizia sportiva la priorità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cosimo Sibilia, intercettato da RMC Sport agli Italian Sports Award di Napoli, ha parlato dei maggiori temi di attualità del calcio italiano.

Sulla nuova governance del calcio

"Essere eletti con quelle percentuali impone risposte. Abbiamo un programma sottoscritto da Gravina che ha dato già i suoi primi frutti. Questa settimana vedrà ancora delle iniziative del programma presentato e che ha vinto. Siamo convinti dell’operato".

Sul 2019 del calcio

"Deve essere un anno del rilancio, dobbiamo tornare ad essere protagonisti in campo internazionale. Giochiamo ora per essere protagonisti nella Nations League, nello stesso posto dove un anno fa fummo eliminati dai Mondiali. Dobbiamo ripartire dai giovani per raggiungere gli obiettivi preposti. Dobbiamo ripartire dai giovani".

Sulla Var

"E’ stata sperimentata lo scorso anno, ha dato dei risultati. C’è ancora bisogno di migliorare ma ci sono i presupposti per continuare. Abbiamo però necessità di migliorarlo, magari con qualche modifica".

Sulle riforme

"La priorità? Il primo tavolo aperto è quello sulla giustizia sportiva, che ci pone le maggiori problematiche. Veniamo da una stagione critica dal punto di vista delle iscrizioni. Poi si discuterà del Club Italia. Ma questa è la questione principale. E Gravina per questo non ha perso tempo. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo dare delle risposte e spero arrivino nel più breve tempo possibile".

Sulla Panchina d’oro ad Allegri

"E’ uno dei migliori al mondo. Vincendo la quarta volta la panchina d’oro dimostra che è tra i più forti".