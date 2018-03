RMC SPORT - Silva: "Deluso dal Bari. Caputo e Donnarumma da Serie A"

© foto di Federico De Luca

Massimo Silva, ex allenatore anche dell'Ascoli, a RMC Sport Live Show ha parlato della giornata di Serie B appena conclusa: "Quella dell'Ascoli è una vittoria importantissima. La squadra sta trovando mentalità e quella di ieri sera è una grande vittoria e la classifica ora sorride".

Il campionato sta mantenendo le aspettative con Frosinone ed Empoli?

"Certo ma la Serie B è sempre un campionato micidiale. Tutte le squadre, tranne l'Empoli, hanno affrontato momenti difficili in questa stagione. Alla fine però queste squadre hanno rose tali che permetteranno di giocarsi la Serie A".

Nella zona play off come la vede la situazione?

"Penso che il Parma si possa avvicinare alle prime tre perché anche a gennaio si è rinforzato, mentre mi ha un po' deluso il Bari che ho visto ieri con l'Ascoli. Mi aspettavo di più".

Com'è questo campionato di Serie B?

"E' davvero molto bello e appassionante perché non ci sono risultati scontati, detto questo però non vedo un livello particolarmente alto a livello tecnico dei giocatori. Si gioca molto per la fase difensiva. Lo spettacolo non è bellissimo ma è sempre un campionato avvincente".

Caputo e Donnarumma dell'Empoli come li vedrebbe in Serie A?

"Penso di sì per entrambi. Certo non faranno sfracelli come in Serie B ma hanno avuto una bella crescita in questa stagione. Sono due giocatori che per me sono sempre stati ottimi per la categoria e adesso lo stanno dimostrando. Mi piace questa coppia dell'Empoli".