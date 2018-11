RMC SPORT - Simic: "Dudelange è forte, Milan lo è stato ancora di più"

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Antonio Vitiello

© foto di PHOTOVIEWS

Stefan Simic, difensore del Milan, ha parlato in mixed zone dopo la partita contro il Dudelange in Europa League. “Abbiamo subito due gol perché il Dudelange è forte, è venuto qua per giocare. Non è da sottovalutare, ma noi abbiamo dimostrato di essere più forti. Ogni vittoria è importante, serve vincere ogni partita. Siamo contenti ma pensiamo già al Parma. Sono anni che ci alleniamo per giocare un giorno in questo stadio e finalmente ci sono arrivato, è bellissimo. Gattuso mi ha dato tantissimo, scherza poco, vuole il massimo in allenamento e ogni giorno provo a migliorarmi. Futuro? Serve andare passo dopo passo, ho fatto una partita e basta. San Siro? Da quando sono arrivato qua per era il top, cercavo di divertirmi ma di stare sul pezzo”, ha detto al microfono di RMC Sport.