RMC SPORT - Simone Inzaghi: "Stiamo cercando l'erede di De Vrij"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della stagione appena terminati e degli obiettivi per il futuro ai microfoni di RMC Sport a margine dell'evento Di Padre in Figlio: "Da un lato c'è tanto rammarico per come è andata l’ultima partita, che non ci ha permesso di centrare un obiettivo importantissimo, per colpa non solo nostra ma anche per cose che sono sotto gli occhi di tutti. La stagione è stata positiva, ci ha permesso di mettere in bacheca un trofeo importante come la Supercoppa. L’augurio è di riprendere il prossimo anno con lo stadio pieno sempre, così come abbiamo lasciato in questo finale di stagione. Dovremo essere bravi a sostituire De Vrij, dobbiamo cercare un giocatore che lo sostituisca nel migliore dei modi e lo stiamo facendo con il ds Tare. Dovremo migliorarci per affrontare al meglio le tante partite, la società si farà trovare pronta".