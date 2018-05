RMC SPORT - Simone: "Juve? Non mi fido. Mercoledì servirà grande Milan"

© foto di Giacomo Morini

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione 'Milan News', è intervenuto l'ex attaccante rossonero Marco Simone.

Sui tre centravanti: “Il Milan ha avuto un mese in cui non sono arrivati i risultati. E’ un calo che ci può stare dopo una lunga rincorsa da quando è arrivato Gattuso. Si è visto un Milan con grande spirito di appartenenza. Adesso ci sono le ultime partite in cui il Milan deve prendere in mano il suo destino. Dagli attaccanti ci si aspetta sempre tanto al Milan, arrivare in doppia cifra è il minimo. Il Diavolo ha sempre avuto negli ultimi anni almeno un attaccante in doppia cifra. Il Milan deve avere uno o due attaccanti di peso, questo è fondamentale”.

Su Calhanoglu: "Da quando c’è Gattuso ho visto un giocatore con caratteristiche importanti, ha un tiro incredibile. Dietro le punte potrebbe fare ancora meglio, ma anche da esterno sinistro può fare bene visto che può rientrare e calciare in porta. Metterlo dietro le punte potrebbe essere un’ottima idea, ha lo spunto per giocare in quella zona”.

Sulla finale di Coppa Italia: “Vincere a Verona ti porta a finale con un’altra testa, il Milan deve vincere sabato per arrivare bene alla gara contro la Juventus. Bianconeri stanchi? Non mi fido. Loro vogliono vincere il trofeo, io penso che la Juve giocherà con la solita determinazione. Servirà una grande partita da parte del Milan".