Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha parlato attraverso il microfono di RMC Sport della formazione allenata da Max Allegri. Questo il giudizio dell'ex calciatore di Fiorentina e Liverpool sulla Vecchia Signora: "Champions? Quella bianconera è la squadra da battere, tutti gli avversari hanno paura della Juventus. Accadeva prima, ora ancora di più con Cristiano Ronaldo. La Juve può arrivare senza problemi in finale, la squadra difende bene e Allegri sa far giocare bene la squadra. In Champions può fare benissimo e può anche vincerla”, ha detto il classe '85.