Fonte: Dal nostro inviato, Dimitri Conti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine della sfida vinta per 1-0 sul campo dell'Empoli: "Dicembre è sempre un periodo difficile, per fortuna abbiamo vinto le ultime due partite e abbiamo rimesso a posto le cose. Non subire gol è importante, anche se facciamo fatica a segnare nonostante le tante occasioni create. L'Europa League? Vogliamo andare più lontano possibile e provare a vincerla. Nainggolan? Siamo concentrati sulle partite, oggi è entrato con fiducia e ci ha dato una mano. Siamo contenti".