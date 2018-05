RMC SPORT - Sormani: “Napoli, Ancelotti non avrebbe paura della sfida”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Potrebbe essere Carlo Ancelotti ad accomodarsi sulla panchina del Napoli nella prossima stagione, qualora Maurizio Sarri dovesse salutare la piazza partenopea. Chi conosce benissimo Napoli ma anche l'ex tecnico di Real Madrid e Milan è Angelo Sormani, che ha giocato e allenato gli azzurri ma ha anche avuto a disposizione Ancelotti quando gestiva la Roma. Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, Sormani ha dichiarato: “Con Ancelotti, a Napoli ci sarebbe un cambio radicale. Fa clamore, è un allenatore diverso da Sarri. Maurizio arrivò da tecnico sconosciuto, ora la Società punterebbe su un tecnico affermatissimo. Il cambiamento -ha detto Sormani - sarebbe grande, per Ancelotti. Tuttavia salta da un Paese all'altro, da una lingua all'altra. Quindi non avrebbe paura di niente, è un personaggio forte. Ormai siamo abituati a vederlo all'estero, posso assicurare che era un allenatore in campo quando giocava con me”.

Cosa servirebbe, ad Ancelotti, per vincere anche con il Napoli? “Credo che Carlo avrebbe delle richieste, vorrebbe calciatori all'altezza. Il cambio sarebbe anche sullo stile di gioco, Sarri è stato fenomenale perché ha fatto rendere alcuni calciatori oltre le reali potenzialità. Il Napoli ha offerto il miglior calcio del campionato, Ancelotti non ha queste prerogative nel senso che è bravo nella tattica e nell'impostazione, ma è abituato ad avere calciatori con determinate qualità per poi improntare il suo stile”.