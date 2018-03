RMC SPORT - Sormani: "Juve e Roma, in Europa niente stravolgimenti"

Angelo Benedicto Sormani, ex giocatore che in carriera ha vestito le maglie di Milan, Napoli, Roma e Fiorentina, ospite del Live Show su RMC Sport, ha parlato così dei sorteggi di Champions per le squadre italiane: "A Roma e Juve deve fare innanzitutto piacere essere arrivate dove sono in Champions. Devono esserne fiere. Sarà difficile passare il turno, perché Barcellona e Real sono le due migliori. Personalmente, sono innamorato del calcio spagnolo perché vincono anche giocando bene. Le italiane, allo stesso tempo, non dovranno essere stravolte, ma giocare come sono abituate, cioè senza voler cambiare tutto. Hanno degli allenatori competenti che sanno che devono stare attenti a determinati giocatori".