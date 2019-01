RMC SPORT - Sormani: "Piatek si è presentato alla grande"

Angelo Benedicto Sormani, ex attaccante di Roma, Fiorentina, Milan e Napoli, è intervenuto a RMC Sport Live Show nel corso del primo tempo di Milan-Napoli di Coppa Italia: "Stasera è una partita più importante per il Milan che per il Napoli. Piatek? Vedremo intanto oggi se giocherà sciolto e libero di testa. E' uno che sa fare gol. Si è presentato alla grande stasera e credo che sia un giocatore importante anche in prospettiva".

Il Napoli invece poteva fare di più nella gara di campionato?

"Sì. Il Napoli per me ha il gioco più bello da vedere ma questo porta la squadra a prendere qualche gol in più. E' questa la grande differenza tra il Napoli e la Juventus, squadra molto concreta".

Torna Allan in mediana, che ne pensa della sua situazione?

"Se si vuole fare una squadra per vincere bisogna tenere i giocatori forti e prenderne altri, altro discorso invece se si punta solo a far quadrare il bilancio. Solo la Juventus fa un discorso diverso dalle altre. La Roma, per esempio, deve sempre riparare alle cessioni che vengono fatte".

Domani Fiorentina-Roma, a chi è più legato?

"A Roma sono stato più tempo perché ci sono rimasto anche dopo aver smesso di giocare. Però sono tifoso del Napoli visto che ho lavorato 14 anni in Campania. Chiesa contro Zaniolo? Zaniolo si è presentato con un bel carattere mentre Chiesa è già più affermato. Zaniolo sta dimostrando di essere già un giocatore importante".

La Fiorentina ha pescato Muriel che è partito alla grande...

"Io un giocatore del genere lo prenderei sempre. Ha una velocità incredibile e lo prenderei anche se non facesse gol ma fortunatamente segna. Ha già una buona esperienza".

Problemi della Roma?

"Ha un gioco discontinuo, ci sono momenti che le cose vanno bene e altri che vanno male. A volte sembra di vedere due squadre diverse nella stessa partita".

Paquetà?

"In Brasile viene considerato un ottimo giocatore e credo abbia solo bisogno di ambientarsi un po' per rendere al meglio".