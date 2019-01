RMC SPORT - Sorrentino: "Ci sono state richieste, ma resto al Chievo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Sorrentino, portiere del ChievoVerona, si è concesso ai microfoni dei giornalisti in zona mista. RMC Sport ha raccolto le sue parole:

Hai bloccato Ronaldo sia all'andata che al ritorno. Ti sei preso lo sfizio di parare il rigore al portoghese."Sì, però abbiamo preso zero punti in due partite (ride, ndr)".

Sì, ma a quasi 40 anni... "Oramai l'età è sulla carta d'identità, perché la testa è il motore di tutto quanto. La voglia c'è, finché trovo una squadra che mi dà l'opportunità di giocare in Serie A, cerco di sfruttarla al meglio sapendo che potrebbe essere una delle ultime, però vediamo come sarà da qui alla fine".

Ti muovi in questo mercato di gennaio? C'è il Chievo che cerca un portiere dal Brasile. "Possono arrivare tutti i portieri che vogliono, poi deciderà l'allenatore cosa fare. Non vado da nessuna parte perché ho iniziato la stagione al Chievo, sono un giocatore importante per il Chievo e continuerò qui questo campionato, qualsiasi sarà la decisione della società. Vediamo, c'è stata qualche richiesta, ma resto qui".

Ci sono speranze di salvezza? Iniziate a fare delle tabelle? "No, nessuna tabella. Noi sappiamo che mancano 18 partite da giocare, 18 partite dove dovremo cercare di fare punti, uno o tre, non abbiamo altra via d'uscita. Purtroppo nel girone d'andata abbiamo fatto solamente una vittoria, tra la penalizzazione e tutto quanto è stata un'annata un po' particolare, però affronteremo la prossima con la stessa concentrazione di oggi, sperando di portare a casa punti. Oramai siamo ultimi in classifica, non ci hanno nemmeno dato i tre punti e sappiamo che è sempre più difficile. Ma intanto le partite bisogna giocarle, quindi bisogna cercare di onorare il campionato nel miglior modo possibile e soprattutto bisogna cercare di arrivare più avanti possibile per cercare di arrivare alla salvezza".