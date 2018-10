RMC SPORT - Spada: "Ospina portiere affidabile. La sua esperienza aiuta"

Federico Spada, procuratore, ha parlato ai microfoni di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli delle reazioni dalla Colombia in merito alle prestazioni offerte da Ospina: "Ieri è stata la miglior prestazione da quando è arrivato al Napoli. È un portiere affidabile, non di quelli che ti fanno guadagnare 15 punti ma è importante. La società punterà su Meret ma Ospina dà affidabilità anche in Europa. Nelle prime partite non aveva commesso grandi errori, anche se poteva fare di più, ad esempio contro Milan e Sampdoria. La sua esperienza può aiutare il Napoli a superare il girone, è il portiere giusto al momento giusto. Meret è fenomenale e sarà il titolare per i prossimi anni. ".