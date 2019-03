Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Bonifazi, difensore della SPAL, si è così espresso in zona mista dopo la sconfitta degli estensi in casa dell'Inter: "Sì, deviazione decisiva: il tiro andava fuori mi hanno detto i compagni, poi non lo so perché non l'ho ancora rivista. Noi abbiamo fatto una partita attenta, tanto agonismo e corsa. Poi basta un mezzo episodio a cambiare tutto. Non so cosa ci sia mancata ma le partite sono legate agli episodi. Abbiamo intimorito l'Inter ma poi una volta subito il gol non è facile ritirare fuori la testa e andare a fargliene un altro. Pesiamo i punti che mancano, ma non ci intacca la fiducia in allenamento. Mettiamo in campo le cose che ci chiede il mister, o ci proviamo. Ci aspettano tutte partite difficili, sia grandi squadre che scontri diretti. Dovremo fare più punti possibili per uscire da questa situazione. Vorremmo regalare questa gioia ai tifosi, speriamo di tornare a vincere", le parole del difensore spallino raccolte da RMC Sport.