RMC SPORT - SPAL, Bonifazi: "La Juventus è una squadra che sa soffrire"

Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Bonifazi, difensore della SPAL, ha commentato così in zona mista il match perso in casa della Juventus: “Davanti avevamo una squadra con dei valori importanti, avevamo il pallino del gioco ma loro sapevano come arginarci. La Juventus è una squadra che sa soffrire, l’ha dimostrato in Champions, e poi sa come fare male. Gara speciale per me? Anche se sono un giocatore del Torino, questa gara contro grandi campioni è sempre speciale. Sto trovando la continuità che mi permette di stare sempre meglio, spero di continuare così. Sicuramente il pubblico quando ci aiuta è un aiuto, ci dà morale, consapevolezza. Esprimiamo un bel calcio e questo alla lunga pagherà”.