RMC SPORT - SPAL, Colombarini: "Non abbiamo reagito al gol dell'Inter"

Il patron della SPAL Simone Colombarini ha commentato così in zona mista il ko subito sul campo dell’Inter: “Nel primo tempo abbiamo fatto una bella partita e cercato di tenere il campo e di ribattere l'Inter quando è stato possibile. Abbiamo avuto poche occasioni, ma abbiamo retto. Nel secondo tempo dopo il gol non c'è stata reazione, la squadra non ha fatto nulla per cercare il pareggio. Per 30' abbiamo mollato, questo è l'aspetto che mi è piaciuto di meno. Bisogna cambiare registro per raggiungere la salvezza. Nelle altre partite abbiamo reagito, oggi no. Oggi è la prima volta che vedo la squadra demoralizzarsi dopo lo svantaggio, non c'è stata quella reazione che mi aspettavo e che una squadra che deve salvarsi dovrebbe avere. La Roma in casa? I punti dobbiamo cercarli di farli sempre, in casa o in trasferta. Ci sta perdere a Milano contro l'Inter, ma si poteva perdere in maniera diversa. Se non riusciamo a fare punti con le altre poi gli sconti diretti bisogna solo vincerli: non vorremmo giocarli con l'acqua alla gola".

La Spal dipende da Lazzari?

"Non direi questo, oggi non siamo riusciti a mettere gli attaccanti in condizioni di fare gol, ma in altre anche senza Lazzari l'abbiamo fatto, come contro Atalanta e Fiorentina. Lazzari è importante e ci darà una grande mano, ma non siamo dipendenti da lui. Oggi si poteva fare di più e uscire almeno con un punto".