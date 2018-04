RMC SPORT - Spal, la certezza di Semplici: "Chiesa avrà carriera importante"

© foto di Chiara Biondini

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, è intervenuto in diretta a "Garrisca al Vento!" su RMC Sport in vista della partita di domenica all'ora di pranzo contro la Fiorentina. Sul calciatore viola Federico Chiesa e sulla squadra gigliata, il tecnico della squadra ferrarese ha detto: "Sono convinto che farà una carriera importante. Si sta affermando e già all'andata purtroppo fece gol. Da temere c'è però in generale l'organico viola, non solo Federico. Hanno giovani di prospettiva e giocatori più esperti che si stanno affermando. Temo soprattutto l'unità di questa Fiorentina, delle ultime partite. Proveremo a fare qualcosa di particolare, con una grande prestazione che ci faccia uscire dal Franchi con un risultato positivo".