© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della SPAL Walter Mattioli è intervenuto in zona mista dopo il ko subito contro l’Inter: “Se ho paura che possa sfumare la salvezza? Con questi giocatori ci salveremo, ma c'è da cambiare l'atteggiamento. Non li voglio vedere come dopo il primo gol, quando sembrava scontato dovessimo perdere. Testa bassa e altre cose che ho visto non mi sono piaciute. Questa squadra deve avere più temperamento, sia da parte dei giocatori che del nostro mister. Probabilmente il sistema di gioco è difficile da modificare, ma abbiamo tutto quello che ci serve per poterci salvare".