Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della SPAL Walter Mattioli ha commentato così in zona mista la gara persa contro il Napoli: “Gomis è stato uno dei migliori uomini in campo così come tutta la squadra. Il Napoli è uno squadrone ma la Spal non ha sfigurato. Se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla. Sono amareggiato, ma vado a casa avendo visto una bellissima gara e una bellissima SPAL. Tutte le gare sono aperte, è ovvio che quando si viene a Napoli o si va a Milano è difficile. Oggi abbiamo fatto una bellissima figura, complimenti ai ragazzi e al mister. Affronteremo l’Udinese, sperando di portare a casa punti per la salvezza, e poi andremo a Milano. Se giochiamo così sicuramente ci divertiremo”.