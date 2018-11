RMC SPORT - SPAL, Semplici: "Dimostrato di avere una nostra identità"

Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha commentato così in zona mista la gara persa contro la Juventus: “La squadra ha dimostrato di avere personalità e identità contro una squadra forte come la Juventus., Dispiace perché abbiamo subito un gol che poteva essere evitato e che ci ha limitati un po’. La squadra ha continuato a giocare con la stessa forza, potevamo essere più incisivi e questo aspetto va sicuramente migliorato. Merito comunque alla Juventus che è una delle migliori squadre anche in Europa. Abbiamo comunque messo in campo la nostra identità e questo deve farci ben sperare per il nostro prosieguo. Noi volevamo fare punti anche oggi, adesso speriamo di dare continuità contro le squadre che lottano per salvarsi”.