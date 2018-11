RMC SPORT - SPAL, Semplici: "Lazzari merita una grande carriera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da RMC Sport a margine degli 'Italian Sport Awards', l'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha parlato così del talento di casa biancazzurra Manuel Lazzari, già nel mirino di diverse squadre italiane e non solo: "Può migliorare ancora, ha qualità fisiche e mentali. La sfida è andare in una squadra migliore della nostra. È partito dai dilettanti e si è sempre migliorato. Ha stupito tutti e spero che in futuro possa fare la carriera che merita".