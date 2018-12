© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha commentato in zona mista il match perso contro il Napoli: "Lazzari pronto per una big? Sì, è cresciuto tanto con le prestazioni e sta confermando anno dopo anno di avere qualità importanti, sono certo che l’anno prossimo sarà pronto per una squadra importante”, ha assicurato l'allenatore.