RMC SPORT - SPAL, Semplici: "Siamo in un buon momento, avanti così"

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha commentato in zona mista il match perso contro il Napoli: “Sapevamo di affrontare una squadra forte in tutti i reparti, ma la squadra mi è piaciuta. Purtroppo abbiamo preso gol su un colpo di testa, dispiace perché potevamo portare a casa un risultato importantissimo. Abbiamo mantenuto la gara viva fino alla fine, abbiamo cercato di dare tutto nell’ultimo quarto d’ora, ma Meret è stato determinante in almeno due occasioni. Con un po’ di fortuna potevamo portare a casa un risultato importantissimo. Il Napoli è una squadra fortissima, al pari della Juventus, averla limitata per noi è importante. Siamo consapevoli di stare attraversando un buon momento e dobbiamo cercare di continuare così. Questa gara deve darci autostima per crescere ancora. Alla prossima avremo una sfida fondamentale contro l’Udinese, peccato che non avremo Kurtic che è stato ammonito. Ma sono abbastanza sereno, andiamo avanti fiduciosi. Missiroli ha avuto una forte contusione alla coscia, bisogna valutare l’ematoma a che punto è. Meret decisivo? Sappiamo che Alex è forte, lo abbiamo lanciato noi. Gli ho fatto i complimenti alla fine anche se con dispiacere, sono convinto che diventerà uno dei portieri della Nazionale anche se oggi ci ha dato un dispiacere. Lazzari pronto per una big? Sì, è cresciuto tanto con le prestazioni e sta confermando anno dopo anno di avere qualità importanti, sono certo che l’anno prossimo sarà pronto per una squadra importante”.