RMC SPORT - Spalletti: "Abbiamo potenzialità, possiamo giocarcela"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del buon pareggio conquistato contro il Napoli a margine del Premio Aramini: "Questo 0-0 mi suggerisce che noi abbiamo delle potenzialità importanti e che quando riusciamo a metterci tutte le nostre capacità e qualità possiamo giocare alla pari contro chiunque. Il problema diventa poi quando giochiamo con squadre sotto livello, perché con il Napoli sei costretto ad andare a duemila e a ragionare velocemente sulle condizioni di gioco, sulla tempistica di dover fare le tue giocate; quando invece giochi contro una squadra meno importante o meno forte sembra che tu venga condizionato dall'avversario con il quale giochi e questo non va bene perché noi dobbiamo sempre crearci le condizioni mentali per andare forte. Noi dobbiamo giocare bene a prescindere dall'avversario con cui si gioca per riuscire a portare a casa quei punti che ci vogliono per arrivare nelle prime 4 posizioni. Se si parla di qualità dell'Inter queste poi vanno confrontate con quelle che poi sono le qualità delle altre squadre".