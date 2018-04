RMC SPORT - Spalletti: "La Roma sta facendo cose straordinarie"

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Nel corso dell'intervista rilasciata questa mattina a margine dell'incontro tra arbitri, allenatori, dirigenti e calciatori tenuto nella sede del CONI, Luciano Spalletti ha parlato anche della Roma e della sua avventura in Champions: "Vedrà la Roma domani sera? Come no, c'è da imparare a vedere queste partite qui e vedere la Roma di quest'anno, ha fatto cose straordinarie in Champions, merito della società, dell'allenatore e molto di più dei calciatori".

RMC SPORT - Inter, Spalletti: "Aspettiamo la Juve godendo dell'incertezza"

Leggi la news, CLICCA QUI!