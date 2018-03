RMC SPORT - Spalletti: "Ronaldo immarcabile. Astori? Eredità positiva"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente a margine della festa per i 110 anni del club nerazzurro: "Chi avrei allenato dei campioni presenti stasera? E' un giochino che non ci fa comodo piacere perché i ragazzi di oggi hanno tutto per gettare le basi di qualcosa di importante per il futuro. Dico solo che Ronaldo è stato uno di quei giocatori che nessuno voleva marcare. Il dramma di Astori? Lascia il segno, un segno positivo, un'eredità che sta nell'essere apprezzato come compagno di squadra quasi come avversario. Era uno dei capitani del calcio in generale e non solo della Fiorentina. Era il capitano di tutti. L'ho conosciuto a Firenze e ogni volta che ci incontravamo aveva un sorriso costante, fatto di amore per ciò che faceva. Il mio pensiero va anche a Stefano Pioli che dovrà gestire una situazione del genere. Il rinvio del derby? Avremmo voluto giocarlo ma visto l'episodio vissuto era impossibile. Cosa rappresenta per me l'Inter? Mi auguro che serate come questa possano portare ai miei ragazzi la voglia, un giorno, di essere in un evento simile".