RMC SPORT - Spalletti scherza : "Rinnovo? Oggi passerebbe in secondo piano"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata in sede per Luciano Spalletti, oggi protagonista di un lungo incontro con la dirigenza nerazzurra. All'uscita, il tecnico dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, fra cui RMC Sport Network e TMW "Noi siamo venuti qui e abbiamo fatto questa riunione per spartirci le cene vinte di chi non ci credeva. Noi siamo convinti da tempo addietro di arrivare dove saremmo arrivati".

Rinnova?

"Per quanto riguarda rinnovi o altro, non ha firmato Ancelotti? Se vi dico che ho firmato anche io il mio passa inosservato. in confronto a lui non sono niente".

Felice del quarto posto?

"Sono felicissimo, non abbastanza ma molto di più. Siamo dove dovevamo essere, si tocca il paradiso con un dito".