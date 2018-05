RMC SPORT - Spinelli: "Balotelli al Genoa? Magari, Marassi non basterebbe"

Fonte: dai nostri inviati a Genova, Giulia Borletto e Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aldo Spinelli, numero uno di casa Livorno, ha parlato a RMC Sport durante la Partita del Cuore a Genova. "Balotelli, con famiglia e bambino, ha la testa sulle spalle: se il Genoa riuscisse a prenderlo, Marassi non basterebbe. E' un grande giocatore. Lapadula? Se si sblocca... Ha bisogno di questo, può fare quindici gol. Nel primo anno la Gradinata Nord ti mette soggezione ma può fare 10-15 gol tranquillamente. Preziosi e il Genoa in vendita? Meglio di Preziosi è difficile trovarne. Il Genoa ha uno scopritore di giocatori, mette 24 ore su 24 in questa squadra. Da oltre 10 anni è in Serie A, dobbiamo aiutarlo un po', non contestarlo alla prima cosa che sbaglia. Deve tornare a Marassi, soffre a non venire allo stadio e ha il cuore nel Genoa. Quando si vede contestato, per forza che l'ha messa in vendita ma se trovasse aiuto e supporto nei tifosi, ritornerà con grande voglia allo stadio per lottare e restare in A. Il Livorno? Faremo un anno tranquillo in B. Abbiamo 14-15 contratti che si esauriscono ma butteremo le basi per tornare in A tra 3-4 anni".