RMC SPORT - Stankovic: "Inter, serve pazienza. Felicissimo per la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente allo UEFA Match for Solidarity a Ginevra, l'ex centrocampista dell'Inter Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Sono felice di essere qui per questo evento e di aver ritrovato alcuni dei miei ex compagni. L'Inter? La stagione era iniziata bene, poi è arrivato il momento di crisi, ma adesso si deve lottare fino alla fine del campionato per la qualificazione in Champions. È normale che ci siano momenti in cui le cose non girano, c'entra anche la fortuna, come nel derby contro il Milan quando Icardi ha fallito due gol non da lui. Serve pazienza, la squadra sta nascendo bene, vedremo in estate. lazio-inter sarà decisiva, mi dispiacerebbe che una delle due restasse fuori dalla Champions. La Roma invece ha fatto una cosa straordinaria, sono contentissimo per loro e soprattutto per Di Francesco, Kolarov e Dzeko visto che siamo amici. Fa bene al calcio italiano e i giallorossi hanno le possibilità di andare avanti. Chi vince il Mondiale? Il Brasile".