RMC SPORT - Storgato: "Juve, troppi errori. Dybala deve studiare tanto"

Massimo Storgato, ex giocatore della Juventus, a RMC Sport Quelli della Notte ha parlato della pesante sconfitta dei bianconeri in Champions League contro il Real Madrid: "Al gol di Cristiano Ronaldo ho pensato che è arrivato un marziano. Questa è una squadra di fenomeni veri e la sconfitta per la Juventus era inevitabile. Mi fa piacere che tutto lo stadio abbia applaudito Ronaldo".

Com'è arrivata questa sconfitta?

"Per qualche errore difensivo che non si può concedere in partite come queste. Si è concesso il vantaggio ad una squadra favolosa come il Real Madrid. La Juventus ha fatto una buona gara chiusa però da Cristiano Ronaldo e i bianconeri andranno fuori dalla Champions purtroppo".

Strani questi errori della Juve in difesa...

"Sì è vero. E' brutto veder concedere certe giocate e due giocatori esperti come Barzagli e Chiellini farsi anticipare da Ronaldo. Questi errori in Champions non si possono commettere".

Ti aspettavi di più da Dybala?

"Sì bisogna aspettarsi di più ma lui è giovane e sta studiando per diventare grande. Per arrivare ai livelli di Messi e Ronaldo deve studiare ancora tanto".

Che l'Udinese è incappata nella settima sconfitta consecutiva. Che succede alla squadra di Oddo?

"La squadra di Oddo deve darsi una svegliata. Si sta abituando a perdere ed ha fatto un record di sconfitte in Serie A nella storia dell'Udinese. Si deve svegliare perché sennò si potrebbe complicare il campionato".

La corsa al settimo posto come la vedi?

"Credo che l'Atalanta sia favorita ma occhio alla Fiorentina che ha reagito alla grande alla tragedia di Astori. Nel finale di campionato i viola possono dire la loro per la lotta all'Europa".