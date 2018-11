RMC SPORT - Stringara: "Lautaro possibile top player. Roma presuntuosa"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Paolo Stringara, ex giocatore dell'Inter, a RMC Sport Live Show ha parlato così proprio dei nerazzurri: "L'Inter la vedo bene, una squadra in salute con giocatori motivati. In questa Inter ci sono due giocatori che stanno rendendo meno delle aspettative e sono Nainggolan e De Vrij. Non mi stanno entusiasmando. Specie Nainggolan non è ancora ai suoi livelli".

Champions, il Tottenham ha vinto 3-1 contro il Chelsea. Mercoledì sarà l'avversario dell'Inter?

"Il Tottenham è una grande squadra ma ogni tanto gli viene il braccino. E' una grande squadra ma incompiuta e speriamo possa rimanere tale anche contro l'Inter".

Luataro come lo vedi?

"Bene, per me può essere anche un'opzione importante oltre che un'alternativa. E' arrivato dall'Argentina con un bel curriculum. Per me Martinez potenzialmente è un giocatore importantissimo. Può diventare un top player e da lui ci si aspetta tanto. E' evidente che deve sentire la stima dell'allenatore ma sono contento per lui. Stasera molto bene anche Politano".

Skriniar, che faresti tra il rinnovo o la cessione visto che ci sono grandi squadre su di lui?

"Bisognerebbe capire cosa vuole fare l'Inter da grande. Se si vuole tornare a vincere bisogna tenersi i giocatori importanti anche perché in caso di cessione andrebbe a rinforzare una diretta concorrente. Quando l'Inter trova una certezza deve tenersela".

Che idea ti sei fatto del momento della Roma?

"E' una squadra indecifrabile. Sono macchinosi, lenti e i giocatori sembrano molto presuntuosi. Poi invece quando giocano in Champions League si trasformano, sanno che di fronte hanno squadroni e ci mettono qualcosa di diverso. Sarebbe bene che giocassero allo stesso modo anche in campionato. Non so per quale motivo ci siano questi momenti".

Bologna-Fiorentina?

"Spero che sia una bella partita. Il Bologna è una squadra molto fisica, macchinosa. Tecnicamente è una squadra abbastanza scarsa visto che hanno perso giocatori di qualità che non sono stati sostituiti. La Fiorentina dovrà comunque stare molto attenta".