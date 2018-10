RMC SPORT - Stringara: "Mi aspetto tanto dal Napoli, anche in Champions"

Paolo Stringara, allenatore, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del nuovo Napoli di Ancelotti: "Quella contro il Liverpool è stata una delle partite più belle che ho visto di un'italiana in Champions. Non ha mai concesso un contropiede agli inglesi. Io mi aspetto qualcosa d'importante quest'anno dal Napoli, anche in Champions".

