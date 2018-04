RMC SPORT - Stringara: "Nessuno ha detto che Benatia poteva far meglio"

L'ex calciatore, oggi allenatore, Paolo Stringara, è intervenuto su RMC Sport parlando del rigore causato da Benatia al Bernabeu e contestato platealmente da Buffon: "Quando l'arbitro ha un fischietto in mano non può considerare troppe cose. Il calcio è questo, non si possono arbitrare le partite pensando alla carriera di un giocatore e capendo che magari in quel momento quel calciatore non vincerà mai più la Champions. Sarebbe bello se fosse così ma poi alla fine se c'è un rigore da dare l'arbitro fischia e basta, non può farsi troppe domande e stare a considerare troppe cose. Nessuno ha detto che in quella situazione la difesa della Juve poteva fare molto meglio, soprattutto chi ha fatto il rigore".