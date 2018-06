RMC SPORT - Strootman: "Sono contento alla Roma"

Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Kevin Strootman, centrocampista olandese della Roma, ha parlato in zona mista ai microfoni di RMC Sport Live Show dopo il pareggio tra la sua nazionale e l'Italia: "Noi e gli azzurri siamo nella stessa situazione. Abbiamo una squadra giovane e dobbiamo migliorare tanto. Abbiamo bisogno di tempo per diventare una squadra. Non vogliamo perdere un altro torneo e dobbiamo centrare l'Europeo".

Come hai trovato i giocatori italiani?

"Non devo parlare i dei giocatori dell'Italia perché sono sempre forti. Non sono la persona giusta per parlare di questo. Anche l'Italia ha bisogno di tempo ma sono certo che rivedremo gli azzurri sia all'Europeo che al Mondiale".

Il tuo futuro?

"Sono contento alla Roma e non devo dire altre cose. Ora siamo in nazionale e non è giusto parlare del mio futuro".