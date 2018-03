RMC SPORT - Stroppa: "Gattuso ha trasformato il Milan. Inzaghi ottimo"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Niccolò Ceccarini

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

L'allenatore del Foggia Giovanni Stroppa, intervistato da RMC Sport, ha parlato così a margine della Panchina d'Oro: "Questo attestato di stima da parte dei colleghi fa enormemente piacere. Ho la fortuna di lavorare in un campionato importante, cerco di dare il massimo. Inzaghi e Gattuso? Stanno facendo un lavoro straordinario. Inzaghi è arrivato dal settore giovanile e si è imposto in maniera eccezionale nella Lazio. Gattuso invece ha trasformato il Milan, non solo dal punto di vista caratteriale ma anche da quello del gioco".