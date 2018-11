RMC SPORT - Tacconi: "Buffon-PSG? Se l'ha fatto per i soldi ha fatto bene"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

A Stefano Tacconi toccò prendere il posto di un certo Dino Zoff. Ora che la Juve ha salutato Gianluigi Buffon, è proprio Tacconi a commentare il nuovo passaggio di consegne in bianconero: "Non è mai stato facile alla Juve sostituire un altro, si viene da generazioni di 10-12 anni. Io ho sostituito Zoff, Peruzzi ha sostituito me, poi dopo due anni di Van der Sar ne sono arrivati 17 di Buffon".

Ha fatto bene ad andare al PSG?

"Se l'ha fatto per i soldi sì, l'avrei fatto anche io. Se l'ha fatto per una rivincita no. Spero in una finale Juve-PSG: ne ha già perse due, non c'è due senza tre".