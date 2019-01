RMC SPORT - Tacconi: "Donnarumma, capita di sbagliare. Icardi già venduto"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Ospite di RMC Sport, durante Maracanà, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi.

Sulla Supercoppa

"Donnarumma? Capita di prendere gol così, si cerca sempre di fare il massimo ma non sempre ti riesce".

Su Higuain

"Ci sono dei procuratori che decidono e devono adeguarsi. Al Chelsea farà grandi cose. Piatek al Milan? E’ un grande giocatore, ma Milano è un po’ particolare come città. E poi bisogna vedere se ha la volontà di sacrificarsi".

Su Ronaldo e la Juve

"Per quello che è pagato, è lecito attendersi campionato, Champions e coppa Italia. Servono 4 trofei. M ogni tanto deve cambiare marcia, non vedo un cambiamento di gioco in alcuni frangenti. Serve un po’ più di cattiveria, sennò non vinci al Champions".

Sulla Var in Supercoppa

"Chi perde non ha ragione. Una squadra più debole dell’altra non può vincere. Chi perde cerca sempre di trovare alibi, che non hanno senso".

Su Icardi

"Per me andrà ad un’altra squadra. Di sicuro non rimane all’Inter. Dove andrà? Importante che non sia l’Inter, anche per il bene del club. Questa storia anche con Wanda non fa bene. Per me è già stato venduto. Conoscendo Marotta, non sta lì ad accettare ricatti. Per 100-110 milioni è già venduto".

Su Marotta all’Inter

"Come mentalità li avvicina alla Juve".

Su Dybala

"Ha cambiato gioco e posizione, per me è un po’ sacrificato ma chi vince ha sempre ragione".