RMC SPORT - Tacconi: "Donnarumma? Deve cambiare subito aria"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

In esclusiva nel pomeriggio di Rmc Sport a Maracanà, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi ha commentato l'avvento di Mancini sulla panchina dell'Italia ma ha commentato anche l'attualità della Serie A. Queste le sue parole:

"Ho detto a Mancini di prendersi delle rivincite visto che in Nazionale non giocava mai! (rid ndr). Balotelli in Nazionale? Giusto dare una seconda chance a chi ha sbagliato, anche perchè emotivamente è un po' cambiato, è più tranquillo. Belotti? Serve l'esperienza internazionale per poter aspirare alla Nazionale e in questo momento abbiamo pochi attaccanti che possono vantare un'esperienza di questo genere, forse solo Immobile che quest'anno ha giocato in Europa League. Donnarumma? Non è tranquillo in questo momento, dovrebbe cambiare subito aria e allenatore. Lo reputo un portiere normale, non un fenomeno".