RMC SPORT - Taibi: "Reina-Milan, nulla di anomalo nella tempistica"

© foto di Lorenzo Marucci

Durante la trasmissione Maracanà, in onda su RMC Sport, è intervenuto come ospite l'ex portiere Massimo Taibi. Queste alcune sue battute sull'affare Reina-Milan: "La tempistica dell'affare Reina-Milan non mi sembra sbagliata, per un semplice motivo: il Napoli ad inizio stagione sapeva che Reina aveva già richieste importanti, in particolare dal PSG. Si aveva già l'idea che non potesse essere confermato. Il regolamento dice che da febbraio ci si può accordare con un'altra squadra, quindi il Napoli non può lamentarsi. Reina è stato anche un grande, visto che avrebbe avuto la possibilità di andare a Parigi e per rispetto del contratto è rimasto a Napoli. Adesso non ci vedo nulla di anomalo".

Clicca sul podcast in calce all'articolo per ascoltare l'intervista completa!