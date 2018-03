RMC SPORT - Tardelli: "Con l'HD in campo la Juve può battere chiunque"

© foto di Federico De Luca

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, a RMC Sport Live Show ha parlato dalla serata Bianconeri Legend: “Mi auguro che la vittoria su Tottenham sia un segnale perché sono tanti anni che la Juventus cerca di vincere la Champions. Con giocatori come Dybala e Higuain la Juve può battere chiunque”.

Juventus-Atalanta è un match fondamentale per la corsa scudetto?

“E’ ancora lunga e bisogna sempre stare attenti. Domani partita non facile perché l’Atalanta è sempre una squadra ostica da affrontare, certo vincere ed andare a più quattro sul Napoli sarebbe molto importante per la Juventus”.