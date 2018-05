RMC SPORT - Tare: "Inzaghi bandiera. Milinkovic e Anderson? Vedremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla ai giornalisti presenti al Football Leader di Napoli: "Mai pensato di perdere Simone Inzaghi perché è una bandiera della Lazio e prima di fare un passo del genere ci devono essere delle condizioni che in questo momento non ci sono".

su Milinkovic-Savic: "È un giocatore della Lazio ed è diventato uno dei più forti al mondo e questa è la certezza. Il resto non lo so".

su Felipe Anderson: "Addio? Non sono d'accordo. Ci siederemo al tavolo con lui e il suo agente per vedere se le nostre idee sono compatibili per continuare insieme".

Sorprese per il mercato?: "Cercheremo solo di migliorare la squadra".