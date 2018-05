RMC SPORT - Tarozzi: "Impresa incredibile del Parma. Pioli un modello"

© foto di Federico De Luca

Andrea Tarozzi, ex giocatore anche di Bologna e Fiorentina e vice allenatore del Parma, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Abbiamo fatto un'impresa incredibile con grandi sacrifici e grande fatica ma è una gioia indescrivibile. Stento ancora a credere che il Parma è in Serie A".

C'è stato un momento durante la stagione in cui avete pensato di non arrivare alla promozione?

"A Empoli dopo aver preso quattro gol abbiamo rischiato tanto ma dopo un periodo di assestamento abbiamo fatto bene. Per altro abbiamo dovuto giocare sette/otto partite senza un vero attaccante di ruolo perché erano infortunati. La società è stata bravissima perché nel momento più delicato ha creduto in noi e ci è stata vicina. Abbiamo fatto un periodo finale con grandi risultati".

Ti ha fatto piacere la telefonata di Pioli?

"Ho un ricordo bellissimo di Stefano ed è un allenatore che reputo bravissimo. Lui e il suo staff sono una macchina, mi ispiro molto a loro. A Firenze Pioli ha fatto un lavoro straordinario in un'annata difficilissima per tutto quello che è successo. La Fiorentina ha fatto un campionato straordinario e ora c'è anche l'ipotesi che possa andare in Europa. Al 'Franchi' tornerò volentieri anche perché lì l'anno scorso ci siamo guadagnati la promozione in Serie B".

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione in A del Parma?

"Sono molto curioso perché è da tanti anni che non la vedo. Sono molto curioso di riaffacciarmi in Serie A e noi abbiamo già iniziato i lavori per l'anno prossimo. Sono molto orgoglioso di tornare in Serie A anche se con un'altra veste visto che non sono più calciatore".