RMC SPORT - Tavecchio: "Gravina ok, ma andrà assistito politicamente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato a San Siro da RMC Sport, l'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio è tornato sul ritorno delle quattro squadre italiane in Champions League, grande risultato ottenuto dalla sua gestione: "Il mio traguardo più importante? I rapporti con Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, hanno aiutato. Ma non dimenticherei l'introduzione del Var e lo sviluppo del calcio femminile che oggi va di moda, ma io ne parlavo già 4 anni fa. Gravina? “Conosce bene il calcio, ha navigato in tutti i mari di questo sport. Se verrà assistito politicamente, credo e spero che riuscirà a fare la riforma dei campionati”.