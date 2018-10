RMC SPORT - Taveri: "Inter più avanti del Napoli. Juve a sé"

Mino Taveri, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato direttamente dal Golden Foot che si sta tenendo a Montecarlo: "L’Inter ha tanto da recriminare perché se non avesse perso punti ad inizio campionato oggi sarebbe anche davanti al Napoli che resta una squadra in costruzione con Ancelotti. I nerazzurri partono da basi più solide del Napoli perché hanno iniziato la stagione con lo stesso allenatore dell'anno scorso e sono più avanti da questo punto di vista. Adesso è un bel duello perché la Juve fa un campionato a parte ma ci sono solo sei punti in mezzo e molto si giocherà sugli scontri diretti anche perché difficilmente i bianconeri perderanno punti con le altre”.