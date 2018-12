RMC SPORT - Tenerani: "Balotelli? Non ce lo vedo nello spogliatoio viola"

© foto di Giacomo Falsini

Mario Tenerani, opinionista di RMC Sport, durante il 'Live Show' ha commentato la decisione arrivata oggi circa il prolungamento della fine del calciomercato al 31 gennaio: "La Federazione è ancora subalterna alla Lega. Mi pare di capire che questa decisione venga dai club, quelli più importanti: evidentemente gli allenatori non contano nulla, non saranno sicuramente contenti di questo".

Come si muoverà la Fiorentina?

"Ero al corrente che la società non avrebbe messo a disposizione di Corvino un solo euro, la società avrebbe puntato solo sui prestiti con diritto di riscatto. E ieri Corvino ha confermato tutto, ribadendo che sarà un mercato di occasioni: non ci saranno investimenti. I tifosi della Fiorentina al massimo potranno aspettarsi uno o due prestiti. Salah è stata un'eccezione".

Balotelli?

"Raiola lo sta offrendo, anche alla Fiorentina, che non mi sembra intenzionata a puntare su di lui: ha un ingaggio elevato. Ce lo vedo poco nello spogliatoio della Fiorentina, che ogni giorno ricorda la professionalità e l'esempio di Astori".

La Fiorentina andrà a Milano sabato...

"È una squadra ricca di giovani la Fiorentina e ciò che contraddistingue questo tipo di squadre è la discontinuità. Le rimonte di Sassuolo ed Empoli sono diverse, nel derby toscano i viola hanno usato la ragione per ribaltare il risultato. I 6 gol fatti in due partite possono indurre all'ottimismo la piazza. Il Milan sabato? È a pezzi, in chiave Fiorentina potrebbe essere un'occasione da sfruttare. È una sfida tra due squadre molto incerte".

L'Atalanta potrà puntare alla Champions:

"In quel mucchione lì ha qualcosa in più. In primis ha archiviato l'eliminazione dall'Europa League, un vero trauma mentale e fisico dopo un'estate difficile. Appena l'Atalanta si è rimessa in ordine, è tornata la squadra che tutti conosciamo, un ambiente dove si fa un ottimo calcio".